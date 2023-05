Groen licht voor hotel paardensport-magnaat Tops: of we er straks allemaal kunnen slapen, blijft aan hem

Buren reageren op gezinsdra­ma in Lommel: “De mama was nog maar net verhuisd. Misschien was dat de trigger”

Het nieuws van de 37-jarige vader die dinsdagochtend samen met zijn twee zoontjes uit het kanaal van Bocholt-Herentals werd gehaald, komt ook in hun omgeving hard binnen. In Lommel-Kolonie wordt triest gereageerd op de feiten: “Alles leek oké, maar je weet natuurlijk niet wat er in iemands hoofd omgaat.”