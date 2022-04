Grote toestroom motoren op American Bike Day

VALKENSWAARD - Wie zich in of rond Valkenswaard bevindt, kan er niet omheen: er is deze middag iets te doen met motoren. Werkelijk overal zie – en hoor – je ze rijden.

Aangekomen in het centrum wordt het duidelijk dat het om de American Bike Day gaat: vele honderden motorrijders hebben hun voertuig geparkeerd op en rond de Markt. Het is een bonte verzameling motoren: van Softails en Street Bobs tot Choppers en Trikes. Een ding hebben ze gemeen: het zijn allemaal Harley-Davidsons.

“Het is boven verwachting druk”, zegt Corry Daalhof van de Stichting Harleydag Valkenswaard. ,,Op sommige momenten konden de vrijwilligers de toestroom bijna niet aan. Gelukkig zijn de mensen flexibel en geduldig.” Het event vindt voor de dertiende keer plaats in Valkenswaard. ,,Hier was nooit iets te doen op Koningsdag”, verklaart Daalhof met een lach de locatie.

Tussenstop

Waar sommige clubjes de Bike Day deze dag gebruiken als tussenstop, blijven anderen de hele middag. De sfeer is gemoedelijk en het massaal toegestroomde publiek kijkt de ogen uit. Het programma is eenvoudig, maar succesvol: op een podium spelen livebands, er zijn kramen met eten en drinken en er zijn shops waar de bikers hun collectie vesten en shirts kunnen uitbreiden. Liefhebbers kunnen er zelfs een schedel met lange hoorns aanschaffen.

Niet op het officiële programma, maar zeker zo belangrijk, is het ontmoeten van gelijkgestemden. ,,Het wereldje is niet zo heel groot”, weet Daalhof, ,,dus kom je hier altijd wel bekenden tegen. Na twee jaar is de behoefte om gezellig bij te kletsen groot.”

Gezelschap

Heel internationaal is het gezelschap niet: vooral Nederlanders, wat Belgen en een enkele Duitser. ,,Voor ons is dit Koningsdag, dus vrij. Maar in het buitenland is dit een gewone doordeweekse woensdag waarvoor je speciaal vrij moet nemen.”

Alle stereotypes zijn wel aanwezig: baarden, tatoeages en leren vesten met doodshoofden. Toch kun je volgens Daalhof niet spreken van ‘de’ Harley-Davidsonrijder: ,,Van bouwvakker tot notaris, op de motor is iedereen gelijk. Dat maakt dit evenement ook zo bijzonder.”

Wat er zo leuk is aan het rijden op een Harley? ,,Het geluid”, vindt Daalhof. ,,Dat is zo herkenbaar. Wanneer ik zelf niet aan het rijden ben en ik hoor er één voorbijkomen, dan kijk ik meteen om me heen: waar rijdt hij?”

En geluid is er meer dan voldoende deze middag: zowel van de groepjes motoren die net arriveren als van de groepjes die net weer vertrekken. En dan heb je natuurlijk nog de rijders die alleen even gas geven om indruk op het publiek te maken met de diepe, rollende bas van hun Harley.