Grote variatie tijdens monumentendag Waalre

WAALRE - Oud Aalst neemt een prominente plek in tijdens de open monumentendag op zondag 11 september. De start van de bijeenkomst is om 13.00 uur bij het oude raadhuis (nu restaurant Lugar) en de ernaast gelegen Villa Louise.

Dit kantoor van de firma Duisenburgh werd aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd voor kaarsenfabrikant Koster. Wie naar binnen gaat, wordt getrakteerd op een prachtig gerestaureerde villa, waarbij met name de houten lambrisering rondom het trappenhuis en een met glas in lood ingelegd plafond in het oog springen.

Grote vreugde

De Aalstermolen (13.45 uur) maakt voor het eerst deel uit van het programma, tot grote vreugde van Ad Dams van het organiserende comité: ,,Hij is altijd in beeld en iedereen komt er langs, toch kun je er niet in. Ik ben benieuwd wat er van over is.”

De molen werd in 1904 gebouwd, en na een grote brand in 1936 herbouwd. Via het Huis van Waalre (14.30 uur) komen de bezoekers rond 15.30 uur aan bij speeltuin de Klimbim. ,,Geen echt monument”, erkent Lambert Jansen, ,,maar wel al 60 jaar duurzaam in gemeenschapszin.”

Hoogtepunt

Voor Marcelle van Engelen vormt de Klimbim het hoogtepunt van de dag: ,,Vanwege de vele vrijwilligers die enthousiasme steeds weer doorgeven aan de volgende generaties. Niet alleen de kinderen van nu spelen er graag, ook hun ouders en grootouders kwamen er al.” Buurtschap Loon is vanaf 16.15 uur de laatste bezoeklocatie van de dag.

Met het thema van de monumentendag – duurzaamheid – gaat het organisatiecomité losjes om. ,,Al deze monumenten blinken uit in duurzaamheid want anders waren ze er niet meer”, grapt Liesbeth Messing. ,,Vroeger bouwden ze niet meer dan nodig was”, legt Dams uit.

,,Je ziet dit goed in de langgevelboerderijen rondom het buurtschap Loon. Na een brand bouwden ze gewoon op de resten. Want waarom afbreken als de stenen nog overeind staan?” De huidige energieprijzen worden als een serieuze bedreiging voor de monumenten gezien die vaak in bezit zijn van particulieren. Dams: “De keus is simpel als het gaat tussen eten of verduurzamen.”