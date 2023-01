Half miljoen passagiers vervoerd door Buurtbus Valkenswaard: ‘Behoefte is bewezen’

VALKENSWAARD - De Buurtbus Valkenswaard heeft woensdag zijn 500.000ste passagier vervoerd. Tamara van den Elzen uit Achel was die half miljoenste reiziger. Ze arriveerde woensdagmiddag rond twee uur met lijn 277 (Veldhoven) vanuit Achel in hartje Valkenswaard. Bij de uitstap werd de gelukkige op de Markt verwelkomd met bloemen en een cadeaubon.

De gehuldigde, al twintig jaar woonachtig in Achel, reisde naar Valkenswaard in verband met een afspraak met haar ouders. ,,Ik maak wekelijks gebruik van dit openbaar vervoer. Elke woensdag en donderdag met de buurtbus naar Valkenswaard. Wat winkelen of een afspraak met familie of vrienden om wat te drinken.”

Van den Elzen(49) rijdt geen auto. De busverbinding, met een reisduur van een klein half uur, noemt ze prima. ,,Gezellig en vooral lekker rustig.”

Mijlpaal bereikt

Frans Didden, voorzitter van de buurtbusorganisatie, was verheugd met deze mijlpaal. Hij benadrukte dat de buurtbus een vaste waarde is voor Valkenswaard, met een prima jaargemiddelde van 30.000 gebruikers. En 2016 als het absolute topjaar met 50.000 reizigers. ,,Een belangrijke uitbreiding was, na Achel en Veldhoven, in 2019 de derde buslijn naar het Annaziekenhuis in Geldrop.”

De drukste lijn is volgens Didden die vanuit Valkenswaard naar het City Centrum in Veldhoven. ,,Natuurlijk met bezoekers aan het Maxima Medisch Centrum en het Veldhovense winkelcentrum. En de laatste tijd ook een toename van het aantal ASML-medewerkers. Vanuit Eindhoven stappen ze bij het City Centrum over op onze buurtbus. Maar ook vanuit Achel brengen we aardig wat mensen naar ASML.”

Knelpunten zijn er ook

Een knelpunt bij de Valkenswaardse buurtbus zit op dit moment in de aansluiting op de BRAVO-lijnbussen. ,,Op de donderdagen kunnen we niet op de Markt terecht, vanwege de weekmarkt. Aan de Europalaan gaat het niet altijd van een leien dakje. Door de werkzaamheden in Dommelen is het bij de EMA-garage soms ook problematisch. We willen een vast overstappunt.”

Onder meer voor deze onzekere zaken is sinds vorig jaar de buurtbuswebsite van belang. ,,We kunnen zo aan onze passagiers steeds de actuele situatie doorgeven.” Een goede aansluiting op de lijndiensten is immers volgens Frans Didden cruciaal. In welke richting dan ook. En met een knipoog naar de het beroepsvervoer: ,,En wij staken nooit.”

Frans van Vonderen, in 1994 medeoprichter van de buurtbus, tot voor kort voorzitter en nu nog steeds chauffeur, geniet van de huldiging van de half miljoenste reiziger. Bij de start had hij niet gedacht dat het tot zoiets groots zou uitgroeien. Met lijnen naar Achel, Veldhoven en Geldrop. ,,Dit bewijst de behoefte. En de mobiliteit is gewaarborgd.“