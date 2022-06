Handelse Processie deels live op internet te volgen

HANDEL/VALKENSWAARD - De tweede dag van de Handelse Processie van Handel naar Valkenswaard is via een speciale livestream te volgen. De bedevaart vindt plaats op zaterdag 18 en zondag 19 juni.

Alles wat er die laatste processiedag gebeurt, kan door iedereen gratis via internet bekeken en beluisterd worden. Vanaf 08.45 uur met de Heilige Mis in het Processiepark in Handel tot ’s avonds 21.30 uur bij het afscheid in de Nicolaaskerk in Valkenswaard. Hans de Kinderen namens de Broederschap der Handelse Processie: ,,Een geste aan de mensen die niet meer in de gelegenheid zijn om deel te nemen of de bedevaart te aanschouwen.”

Na drie jaar vindt de eeuwenoude bedevaart, die sinds 1768 wordt gehouden, weer op de gebruikelijke manier plaats. Op zaterdagmorgen klokslag 06.00 uur beginnen honderden pelgrims bij de Valkenswaardse Nicolaaskerk aan de 40 kilometer lange voettocht naar het Mariabedevaartsoord Handel.

Mariatroon, processiekaars en ‘bruidjes’

De stoet, gevolgd door een dertigtal paarden met huifkar, trekt door Aalst, Eindhoven, Nuenen, Lieshout en Gemert naar Handel. Bij de entree van het dorp Handel gaat een ‘kleine’ processie de bedevaartgangers tegemoet. In hun midden onder meer de Mariatroon, de processiekaars en bruidjes met bloemen. Rond 15.45 uur komt de pelgrimsstoet aan bij de kerk van Handel. Om 19.00 uur is er in die parochiekerk een eucharistieviering met aansluitend het zingen van de ‘traditionele kroniek’.

Quote Naar verwach­ting zullen ongeveer 1500 bedevaart­gan­gers die terugtocht aanvaarden Hans de Kinderen, Broederschap der Handelse Processie

Op zondagmorgen begint om 09.00 uur de eucharistieviering in het Processiepark. Aansluitend vertrekken de pelgrims weer richting Valkenswaard. Hans de Kinderen: ,,Naar verwachting zullen ongeveer 1500 bedevaartgangers die terugtocht aanvaarden.” Rond 21.00 uur arriveert de stoet in Valkenswaard. De afsluiting is in de Nicolaaskerk.

Rusten bij Gasfabriek en ’t Hazzo

Op de terugtocht naar Valkenswaard is de rustplaats in het Eindhovense stadsdeel Tongelre op het terrein van de Gasfabriek. De laatste stop in Aalst vindt plaats op de Prunellalaan bij sporthal ’t Hazzo.

Het gezamenlijke thema van de bedevaart naar Onze Lieve Vrouwe van Handel is ‘Naar Maria van Handel gaan is afstanden overbruggen. Ook tussen jou en mij’.

De link naar de livestream van zondag 19 juni staat op de website van de Broederschap der Handelse Processie.