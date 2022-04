Harrie Timmermans aangesteld als informateur in Waalre

WAALRE - Harrie Timmermans is aangesteld als onafhankelijke informateur in Waalre. Op verzoek van alle fractievoorzitters in de gemeenteraad gaat Timmermans politiek Waalre helpen aan een raadsbreed programma, na de gemeenteraadsverkiezingen van vorige maand. De Waalrese gemeenteraad stemde vanavond in met zijn aanstelling.