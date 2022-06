Heftige zedenzaak in Waalre: verpleegkundige (55) verdacht van ontucht met ernstig zieke kinderen

Corso en Theater De Hofnar komen in Valkens­waard met gezamen­lijk cultureel weekend

VALKENSWAARD - Het Corso Valkenswaard en Theater De Hofnar hebben elkaar gevonden voor een gezamenlijk festijn in het tweede weekend van september. Samen geven ze vorm en inhoud aan het nieuwe Corso & Cultuur Festival. De opening is op vrijdag 19 september in De Hofnar. Het gehele weekend is alles gratis toegankelijk

26 mei