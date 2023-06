Heldere dag in Valkenswaard

PSV introdu­ceert nieuwe shirts voor trainingen én Champions Lea­gue-campagne

PSV heeft vrijdag een aantal nieuwe shirts voor voetbalseizoen 2023-2024 gepresenteerd. De Eindhovense club liet onder meer een trainings- en wedstrijdtenue zien. De Eindhovenaren gaan in het geel trainen en in een blauw shirt met gele letters de Europese campagne in.