Herdenking Brabants Gesneuvelden; ‘Levens zijn voor altijd veranderd’

WAALRE - In de H. Willibrorduskerk in Waalre werden woensdag alle Brabanders herdacht die als militair of als verzetsstrijder hun leven hebben gegeven voor het vaderland. De Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden eerde voor de 78ste keer haar omgekomen en omgebrachte provinciegenoten.