Het nieuwe vliegerterrein in Borkel en Schaft trekt tientallen vliegeraars en honderden bezoekers

BORKEL EN SCHAFT - Al vanuit de verte maakt het nieuwe terrein van het Vliegerfestival Valkenswaard een bijzonder indruk. Zonovergoten, vrolijk wapperende vlaggen, tientallen kleurrijke vliegers hoog in de lucht. Organisator Martijn Vermeulen blikt op een druk terras aan Klein Borkel in Borkel en Schaft al vooruit: ,,Een terrein met veel mogelijkheden. We zullen hier volgend jaar zeker weer zijn.”

Aansluitend op het terras in een speciale tent zit een tiental kinderen te knutselen. Natuurlijk met de vlieger als thema. Sommigen werken aan een kleurplaat. Anderen maken een heuse vlieger uit blauw plastic met enkele stokjes. ,,Ik wil hem snel zien vliegen”, zegt één van de ongeduldige knutselaars. Even buiten de doe-tent in de volle wind helpt een moeder haar zoontje van vier een handje mee zijn vlieger de lucht in te krijgen: ,,Dit is toch ook een heerlijke moederdag.”

Midden op het grote veld zit Isa de Natris (12) uit Maarheeze naar het rood-zwart van haar wapperende lieveheersbeestje te kijken. Al vijf jaar gaat ze met haar ouders en twee broers naar het Valkenswaardse vliegerfestijn. ,,Het is zo mooi om een vlieger door de lucht te zien bewegen. Bijzondere vormen die vrolijk wapperen. Met als fijnste hem omhoog te houden.”

Quote Ik heb het liefst dat het flink waait. De vlieger met veel touw lekker strak in de lucht Isa de Natris (12) uit Maarheeze

Voor het eerst ging dit weekend haar nieuwe lieveheersbeestje de lucht in. Een vlieger zonder stokken. Licht en gemakkelijk omhoog te krijgen. Met haar familie laat Isa er gedurende de twee vliegerdagen verschillende op. Vissen, een wesp, de regenboog. Ze vindt het wel spijtig dat er zo weinig wind staat. ,,Ik heb het liefst dat het flink waait. De vlieger met veel touw lekker strak in de lucht.”

Even verderop staan de doorgewinterde vliegeraars Paul van Brugge (64) en Louis Vosters (68) van de regionale club De Kempenvliegers. Voor Vosters is de matige windkracht en steeds wisselende richting en sterkte juist een uitdaging. ,,Dan blijf je werken. Altijd op zoek naar het meest gunstige om toch de vlieger goed in de lucht te houden. Ik heb gelukkig meerdere vliegers bij me. De wind kan ik niet veranderen. Het type vlieger wel.”

Van Bruggen is uiterst tevreden over de nieuwe locatie. Een zeer ruim en open veld. Nagenoeg vrij van bomen en andere hindernissen. Hij is blij na coronatijd de vliegeraars weer te kunnen ontmoeten. ,,Er zijn er wel wat afgehaakt. We moeten werken aan verjonging.” Organisator Martijn Vermeulen vraagt hem om even te assisteren in de knutseltent. ,,Zo kunnen we de kinderen motiveren en de toekomst van de vliegerfestivals misschien veiligstellen.”