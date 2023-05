Het verborgen paradijsje, de boshut van Mika, Jesse, Tijn en Senn in één klap vernield: ‘Wie dóet zoiets?’

Succes van El­vis-zan­ger Bouke heeft een Veldhovens tintje. ‘Ik zei: Jij moet alleen nog maar El­vis-song­s zingen’

VELDHOVEN - Zanger Bouke Scholten trekt momenteel volle zalen met het repertoire van Elvis Presley. Zo ver was het misschien nooit gekomen als Veldhovenaar Michel van Erp hem niet had gewezen op zijn unieke stemgeluid, dat zelfs oud-bandleden van The King kippenvel bezorgt.