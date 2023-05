HOD staat na titel nu écht op de hockeykaart: ‘Zo veel mensen als nu heb ik hier nog nooit gezien’

Serena (25) sterft na zware crash met verloofde achter het stuur: “We zouden in de auto slapen, maar ze kreeg honger”

Ze waren verloofd en hadden net samen een huis gekocht. Maar aan het liefdesgeluk van Serena en Jelle kwam in september 2021 een abrupt einde toen ze op de Zuiderring in Mol met hun bestelwagen op een kraanwagen knalden. Serena (25) overleefde de klap niet. Jelle (34) reed te snel én was dronken. Ondanks het drama bleek al snel dat hij zijn lesje nog niet geleerd had, en dat speelde hem vrijdag in de rechtbank parten.