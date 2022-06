Hofnar-pand kost gemeente al jaren tonnen meer dan het oplevert, en dat zal nog wel even zo blijven

VALKENSWAARD - Het Valkenswaardse pand waar onder meer theater De Hofnar en de bibliotheek in huizen, draait structureel tonnen verlies per jaar, zo toont recent onderzoek van de rekenkamer aan.

De gemeente Valkenswaard moet sinds 2017 gemiddeld 300 duizend euro per jaar jaar toeleggen op de vastgoedexploitatie van cultuurclustergebouw (MFA) De Hofnar in het centrum van het dorp. Dat blijkt uit onderzoek dat de rekenkamer in opdracht van de gemeenteraad liet doen naar de exploitatie van het pand. Dat het gebouw meer kost dan het oplevert, is niet nieuw; de precieze omvang ervan wel. Het gebouw wordt grotendeels verhuurd aan partijen die draaien op gemeentelijke subsidies.

Volgens de rekenkamer liet de gemeente na om de hoogte van het tekort op de jaarrekening te vermelden. ‘Alleen afwijkingen werden daarop getoond, maar daar waren die tekorten zelf niet uit af te leiden’, zo stelt de rekenkamer. Het gemis van die informatie vertaalde zich in een jaarlijks tekort op de begroting dat groter was dan nodig. De rekenkamer adviseert de gemeente dan ook om de begroting aan te passen, om het jaarlijkse tekort omlaag te krijgen.

De Valkenswaardse gemeenteraad had de rekenkamer zelf gevraagd om onderzoek te doen naar de exploitatie van het Hofnar-pand. Ook wilde de raad weten of de risico’s wel voldoende gespreid waren en of de gemeente er wel alles aan gedaan had om de tekorten omlaag te krijgen. Dat de speelruimte daarvoor beperkt is, constateert ook de rekenkamer zelf. Het verhogen of zelfs kostendekkend maken van de huur, zou averechts werken met huurders die hun huur betalen van gemeentesubsidies. Behalve aan de bibliotheek en theater De Hofnar zelf, verhuurt de gemeente er ruimtes aan onder meer Lumens, de lokale omroep en de GGzE.

Ook directeur Paul l’Herminez van theater De Hofnar ziet hoe de tekorten met de stijgende energieprijzen eerder verder toenemen dan afnemen. “We zitten min of meer met deze clubs aan dat gebouw vast. Je verhuurt het ook niet zomaar aan commerciële partijen. De open constructie van dit pand is voor hen niet interessant. En we kunnen hier zelf ook niet weg, als we dat al zouden willen. Het gebouw is op onze maat en functie ingericht.

Het gemeentebestuur van Valkenswaard heeft de adviezen van de rekenkamer nog in beraad. ,,De maatschappelijke baten die van dat gebouw uitgaan, wegen voor ons zwaarder dan een positief saldo op de vastgoedexploitatie", zo liet het college zich al ontvallen in een eerste reactie. Aanstaande donderdag buigt een raadscommissie zich over het rekenkamer-rapport.