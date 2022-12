Hotel De Valk biedt tijdelijk onderdak aan jonge vluchtelingen: ‘Het zijn prima jongens’

Automobi­list stapt uit auto door rook bij motorkap in Waalre, wagen staat korte tijd later in brand

WAALRE - Een automobilist stapte snel uit toen woensdagmiddag in Waalre rook onder de motorkap vandaan kwam. Meteen na het uitstappen werd de rook heftiger en stond de auto niet veel later in brand. De brandweer kwam naar de Dreefstraat om het vuur te blussen.

7 december