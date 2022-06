Ibizasfeer in de Aalster bossen: Into the Woods

WAALRE - Omgeven door muziek, kleur en positieve vibes is er op tweede pinksterdag een Ibiza Market bij de Hut van Mie Pils in Waalre. Net voorbij het Meeuwven aan de Hutdijk is de setting ideaal voor een dagje ontspanning in een sfeervol aangekleed stukje bos.

Het grasveld naast ‘de Hut’ staat vol kraampjes tijdens Into the Woods, met daarin een gevarieerd aanbod aan mode, (zelfontworpen) sieraden en andere fantasierijke en unieke (hippie)spulletjes. Iedereen kan zich onderdompelen in een levendige sfeer en iets opsteken van demonstraties tankdrum en workshops macramé en mozaïek.

Ondertussen kan er genoten worden van heerlijke hapjes en bijzondere wijn, bubbels en bier. Op het middenveld staan picknick- en statafels waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en een dansje kunnen wagen.

Quote Ik weet niet eens meer wat ons laatste feest voor corona is geweest Gerda Mertens, Hut van Mie Pils

Na een noodgedwongen pauze van twee jaar is Gerda Mertens van de Hut van Mie Pils blij dat er weer met een groots evenement kan worden uitgepakt. „Ik weet niet eens meer wat ons laatste feest voor corona is geweest. Zo lang lijkt het geleden.”

Geïnspireerd door creatieve markt in Aalst

In april sprak ze Cindy Jane Maes uit Aalst. Maes organiseerde vorig jaar een creatieve markt in ‘bohemian style’ bij de Leemer Hoef in Aalst. Dat smaakte naar meer. Maes: „De deelnemers vonden het zo fijn elkaar weer te ontmoeten, dat ik toen al dacht, dit moet een vervolg krijgen. Met Gerda was ik snel rond.”

Betaalbare kramen

Maes heeft de prijs voor de standhouders bewust betaalbaar gehouden: „Het gaat om mensen die vaak gewoon thuis armbandjes en andere accessoires maken. Dat vinden ze leuk, ze zijn niet uit op het grote geld. Daarnaast heb ik ook bewust creatievelingen uit ons eigen dorp benaderd.”

Zo is Noortje van Barschot vertegenwoordigd met haar mozaïek, verkoopt By Deme haar hippe jongerenkleding en verzorgt Ann Greyson een workshop macramé met veertjes. Cindy Jane heeft zelf onder de naam CJewels, een kraam met zelfgebreide vesten waarop valt af te dingen én verkoopt ze tassen met verwisselbare frontjes.

Bij Mooi & Magisch valt vast nog iets voor Vaderdag te scoren en By Bionda vind je kleding in echte Ibiza-stijl. Daarnaast geeft een reikimaster acte de présence.

Terugkerend pinksterevenement

„Dit is de eerste keer dat we Into the Woods organiseren”, zegt Maes. ,,Met Gerda heb ik echter al afgesproken dat we er een terugkerend pinksterevenement van willen maken. We kijken hoe het nu gaat en passen, naar believen van de bezoekers, het evenement aan. Dj Quinten Mertens, nét terug van een optreden in Ibiza, draait vanaf een uurtje of vier, maar daarvoor is er ook al lekkere muziek. Volgend jaar boeken we wellicht meerdere dj’s.”

Into the Woods is vrij toegankelijk en begint om 11.00 uur.