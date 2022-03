In Valkenswaard is veel bereikt, maar dat is niet het hele verhaal

Aalstenaar zamelt geld in voor eigenaar uitgebran­de Dodge

WAALRE - De Dodge van Kenny Matthews in Waalre brandde in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 februari volledig uit. De ZZP-er was slechts WA verzekerd. John Kuijpers uit Aalst is zeer begaan met zijn onfortuinlijke maat en zamelt nu via Doneeractie geld voor hem in.

11 februari