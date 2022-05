Informateur ziet eensgezindheid in gemeenteraad Waalre: ‘Situaties uit het verleden wil niemand opnieuw beleven’

ZW14 wil weten wanneer zebrapad bij 't Houten Kietje in Waal­re-dorp wordt geplaatst

WAALRE - De plaatsing van een zebrapad aan de Bergstraat bij 't Houten Kietje in Waalre-Dorp is relatief simpel en effectief, zei oud-wethouder Jan van Burgsteden in maart nog in een toezegging aan de gemeenteraad. Toch is het zebrapad nog niet aangelegd. Zelfstandig Waalre ‘14 (ZW14) wil weten waarom.

9 mei