Inwoners positief over crisisopvang asielzoekers in Waalre: ‘Soms lijken we één grote familie’

WAALRE - Op de tweede informatiebijeenkomst, maandagavond, over de opvang van asielzoekers in Waalre viel de organisatie vrijwel niets dan lof ten deel.

Er zijn weliswaar 21 mensen terug naar Ter Apel gestuurd, maar de gemeente ervaart nauwelijks enig ongemak. Steeds meer inwoners geven zelfs aan een steentje te willen bijdragen om, in samenspraak met Lumens, de tijdelijke gasten een zinvolle dagbesteding te bezorgen.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel en de asielzoekerscentra in ons land zijn al langere tijd overbelast. Daarom is afgesproken dat gemeenten tijdelijk extra plekken voor asielzoekers regelen. Ook Waalre gaf aan te willen meewerken en sinds vorige week worden hier mensen opgevangen die aan het begin staan van de asielprocedure. Zij zijn al wel gescreend door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA).

Tijdelijke huisvesting van 225 asielzoekers

De sporthallen De Pracht en ’t Hazzo werden in versneld tempo geschikt gemaakt voor de tijdelijke huisvesting van 225 asielzoekers. Een deel van de verwachte gasten arriveerde namelijk een dag eerder, omdat zij de nacht anders buiten had moeten doorbrengen. Buurtbewoners en vrijwillige brandweer zorgden ervoor dat ruim 100 IKEA-bedden op tijd in elkaar werden geschroefd. Ook werden halsoverkop noodgeneratoren bij ’t Hazzo geplaatst, omdat de buitenverlichting niet goed brandde.

Paul van Dooren van de Veiligheidsregio leidde gisteren de bijeenkomst, die samen met de gemeente, het COA, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en vrijwilligers werd georganiseerd. Hier deelden inwoners hun eerste indrukken.

Quote We hebben het hier echt fantas­tisch, soms lijken we één grote familie Frans Franssen

Harrie van den Tillaar woont vlak bij ’t Hazzo en heeft niets dan positieve ervaringen. Als buur wil hij graag bijdragen en zijn tuin, met verkoeling, beschikbaar stellen. Woensdag gaat hij daarover in overleg met de locatiemanager. Frans Franssen, voorzitter van Stichting De Pracht Ekenrooi deelde twee verhalen over emotionele momenten in het ontmoetingscentrum, die vrijwilligers en gasten dichter bij elkaar bracht. „We hebben het hier echt fantastisch, soms lijken we één grote familie.”

Zaten verkeerde lui tussen

Een diverse groep, afkomstig uit verschillende landen, maakt gebruik van de crisisnoodopvang. De burgemeester garandeerde tijdens de eerste informatiebijeenkomst dat de veiligheid van de inwoners altijd voorop blijft staan. Er geldt een zerotolerantiebeleid en dat wil zeggen dat er direct wordt ingegrepen, wanneer overlast ontstaat. Dat heeft de burgemeester inmiddels ook 21 keer gedaan. „Er zaten echt verkeerde lui tussen. Zij kwamen uit veilige landen, spraken heel goed Nederlands en zijn op één of andere wijze in de bus terecht gekomen. Zij mochten linea recta terug naar Ter Apel.”