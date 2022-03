Jan Kerkhoff laat dossier Dommelkwartier niet los: ‘Valkenswaard zou 120 woningen bouwen, maar dat is door het college gedwarsboomd’

Tanja de Leeuw stemmenka­non voor CDA volgens voorlopige tellingen

WAALRE - Volgens de voorlopige tellingen van het centraal stembureau in Waalre is Tanja de Leeuw van het CDA het absolute stemmenkanon in de gemeente. De Leeuw haalde in totaal maar liefst 517 voorkeursstemmen binnen, 33 meer dan partijleider Suzan van de Goor.

17 maart