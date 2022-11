Je één avond wanen in de wondere wereld van 1001-nacht

VALKENSWAARD - Op zijn vliegend tapijt was fakir Marcel vrijdagavond neergedaald in het Nederlands Steendrukmuseum. Aan de sfeervol verlichte entrée heette de mohammedaanse bedelmonnik de bezoekers welkom in de magische wereld van duizend-en-één-nacht.

Het Valkenswaards museum laat tot en met 19 februari 2023 de tentoonstelling ‘Uit het wonderland’ zien. De expositie, die als ondertitel ‘De magie van het Oosten’ kreeg, werd met de speciale avondopenstelling extra onder de aandacht gebracht.

Er waren tal van activiteiten georganiseerd. Zo reisden veel bezoekers, kijkend naar de meest prachtige affiches en luisterend naar de lezing van Arjan den Boer, met de Oriënt Express het verleden in. Ook konden zij, middels de vooruitziende blik van een waarzegster, een kijkje krijgen in hun eigen toekomst. Aan de jongste bezoekers werden sprookjes voorgelezen en in het museumatelier was een drukdemonstratie. Voor een duik in de collectie uit het wonderland waren er zaklamprondleidingen. Aan één daarvan namen Carlo Jas en zijn echtgenote deel.

„Dat was best spannend. In een klein groepje werden we rondgeleid en vertelde een mevrouw ons over de betekenis van de affiches die er hingen. Mysterieus en soms wat sinister, maar we leerden meer over het oriëntalisme.”

De zaklantaarn werd gericht op in bruikleen gekregen stukken uit het Rijksmuseum en de bezoeker werd gewezen op exotische reclames voor reizen en oosterse producten als tapijten, thee en tabak. Het Nederlands Steendrukmuseum is mondiaal het enige museum over steendruk en lithografie. Juist omdat lithografie een grote rol speelde in het oriëntalisme was dat een mooie aanleiding voor deze expositie.

Vertekend beeld

De identiteit die het Oosten door het Westen toegeschreven krijgt, geeft een wat vertekend beeld van de werkelijkheid. Een hedendaagse kijk op deze zaken gaf Arjan den Boer, publicist en auteur van onder meer het boek ‘150 jaar Nederlandse Spoorwegaffiches’.

Aan de hand van affiches informeerde en amuseerde hij zijn publiek en haalde hij voor hen het Verre Oosten een stukje dichterbij. Zijn gehoor snoepte van de schaaltjes waarop dadels en gesuikerde vijgen lagen en luisterde ondertussen geboeid naar de mythes en misverstanden rondom de Oriënt-Express: ‘Rijdt die trein nog?’(Nee), ‘De Oriënt Express is toch hetzelfde als de Transsiberië Express?’ (Nee).

De Oriënt Express was wél een legendarische trein, eentje die met een ongeëvenaard comfort en een ongekende service welgestelden van Parijs naar Constantinopel vervoerde. Nadat in 1934 Agatha Christies mysterieroman Murder on the Oriënt Express verscheen, inspireerde dit talloze verfilmingen en voedde het bijna een eeuw lang de verbeelding van reizigers.

Thomas, Koen, Bibi en Guus uit de Weebosch hebben nog niet van het boek of de film gehoord, maar hebben wel ruim twee uur in het museum doorgebracht. Er is een mooie litho gemaakt, hun naam is op een lederen sleutelhanger gedrukt en de waarzegster heeft gesproken. Volgens hun vader hebben zijn kinderen, spelenderwijs, veel gezien en geleerd. En het levert het museum ook nog iets op: „Ik wil hier wel als vrijwilligster komen werken”, roept een enthousiaste Bibi (7). Van het museum mag zij zich melden.

Er was eens… een interessante avond, waarvan er nog wel meer mogen komen.