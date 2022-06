Johanna's blazen hard op hun eigen feestje en nemen het ervan bij het frühschoppen

Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan in 2020, organiseert Brass-bend de Johanna’s uit Dommelen frühschoppen in de tuin van de Martinusparochie in Dommelen.

De groep muzikanten is ooit gestart als grap na een carnavalsoptocht, waarbij ze met nep-instrumenten deelnamen. „Met een groepje uit het Johannesdal zijn we vervolgens echt muziek gaan maken. En van het een kwam het ander”, legt Hein Gerlach uit.

Gedurende de jaren zijn er verschuivingen geweest binnen de muziekgroep wat betreft de bezetting, maar inmiddels is de groep van 25 muzikanten een leuke, hechte vriendengroep. „Enig muzikaal inzicht is fijn, maar het gaat er bij ons voornamelijk om dat het gezellig is. Er mag geen onderlinge onenigheid komen”, zegt Gerlach.

Goed hard blazen

Elke donderdag wordt er gerepeteerd in de Dommelstroom in Dommelen. „We kunnen voornamelijk goed hard blazen”, vertelt Clasine Reijckers lachend. Dirigent Jan van Bruggen beaamt dit. „Af en toe kunnen ze best wel luisteren”, vult hij aan. „We zijn nu vooral heel blij dat we na twee jaren uitstel nu eindelijk een feestje kunnen gaan bouwen, op een prachtige plek waar veel te weinig gebruik van gemaakt wordt”, vertelt Michiel van Zon.„We starten om 11.00 uur in de tuin naast de kerk, dus we ontvangen de kerkgangers na de mis met muziek. We hopen dat zij dan binnen gebeden hebben voor goed weer, want dat is wel belangrijk.”

Quote Het enige wat we moeten toegeven is dat we geen Duits bier serveren Michiel van Zon, Brass-bend de Johanna's

Op de vraag wat frühschoppen precies inhoudt, is het even stil. „Dat komt na het dauwtrappen”, merkt Gerlach grappend op. „Het is natuurlijk een bekende Duitse traditie. Er zullen twee podia zijn, waar afwisselend muziekgroepen komen optreden met Böhmische muziek. Wij als Johanna’s trappen af. Daarnaast is er koffie met vers appelgebak en worden er hamburgers en braadworsten gebakken. En natuurlijk mag het bier niet ontbreken.” Het geheel wordt passend aangekleed met Duitse biertafels. „Uiteraard komen we zelf ook gepast gekleed. Het enige wat we moeten toegeven is dat we geen Duits bier serveren, maar gewoon ons eigen Dommelsch”, aldus Van Zon.

Wegjagen

Waar het muziekgezelschap voornamelijk optreedt tijdens evenementen zoals Sinterklaas, Koningsdag en soms in zorgcentra, is dit optreden wel van een andere categorie. „Meestal mogen we het laatste half uur voor het einde komen optreden, om zo de mensen weg te jagen”, vertelt Erik Wienholts lachend. „

Toch merkten we dat onze terrasconcerten die we af en toe geven, steeds drukker bezocht worden, en dat het terras soms te klein is. Dus dan is dit een goede volgende stap; als het aanslaat kunnen we dit misschien wel vaker doen.” Het frühschoppen vindt zondag 3 juli plaats in de tuin van de Martinuskerk in Dommelen. Van 11.00 tot 16.00 uur en voor iedereen gratis toegankelijk.