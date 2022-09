Kaarsjes voor alle 700 graven in Waalre, Nellie Claessen gaat er voor

WAALRE - Allerzielen valt dit jaar op woensdag 2 november. Als het aan Nellie Claessen- van de Langenberg ligt baden die avond de graven op de kerkhoven in Waalre-dorp in het licht. Alle 700.

De Waalrese is beheerder van het Oude Williborduskerkje, maar als consul der Nederlandse Oorlogsgraven zal zij die avond ook twee kaarsjes aansteken op de begraafplaats in Aalst.

In de twaalfde eeuw werd Allerzielen door paus Johannes XIX ingevoerd als feestdag voor alle gelovigen. In de herfst, het jaargetijde waarin bomen hun bladeren verliezen, de dagen korter worden en de kou haar intrede doet, staan we vaker stil bij de vergankelijkheid. Ook die van onszelf.

Graven kregen een extra poetsbeurt

Nog niet zo lang geleden kregen op 2 november vele graven een extra poetsbeurt, legden we er Chrysanten op en werd er gebeden voor de zielen van overledenen die zich nog in het vagevuur bevonden. Zo zorgde men ervoor dat deze zielen alsnog gezuiverd werden en naar de hemel mochten. Tja, zo ging dat. Tegenwoordig is de gedenkdag voor velen een gewone dag en zijn er niet meer zo veel mensen die dan bidden dat de zielen het goed hebben.

Quote Ik wilde het groter aanpakken en meer mensen betrekken bij dit mooie ritueel Nellie Claessen

In Polen zijn het nationale feestdagen

In Polen daarentegen, zijn Allerheiligen en Allerzielen nationale feestdagen. Poolse families bezoeken tijdens die dagen gezamenlijk de begraafplaatsen van familieleden die niet meer bij hen zijn. Mensen nemen bloemen mee en steken kaarsjes aan. Al die lichtjes geven een magische sfeer, vooral ’s avonds. Nellie Claessen raakte hier zeer van onder de indruk, toen de Poolse vriendin van haar zoon daar beelden van liet zien. Vrijwel direct wist ze: dat ga ik in Waalre ook organiseren.

„Op 5 mei leg ik altijd een bloemetje op de vier oorlogsgraven. Dat past bij mijn taak als honorair vertegenwoordiger van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting. Op 2 november had ik natuurlijk ook gewoon vier kaarsjes kunnen aansteken, want dat is een stuk minder werk. Maar ik wilde het groter aanpakken en meer mensen betrekken bij dit mooie ritueel en sfeervolle gebeuren waaraan iedereen op zijn of haar wijze verder vorm kan geven.”

Quote Als het hard regent, plaatsen we de kaarsjes op het altaar en op het kaarsen­blok Nellie Claessen

Op zoek naar 700 glazen houdertjes

Claessen is daarom op zoek naar zo’n 700 glazen houdertjes voor waxinelichtjes én naar helpende handen en handjes om de kaarsjes bij de grafstenen te plaatsen. „Mensen die hun glazen waxinelichthoudertjes willen uitlenen mogen mij appen op 06-27028229. Ik kom ze dan ophalen of vertel waar zij de houdertjes kunnen afgeven. Mensen die willen meehelpen de graven in het licht te zetten hoeven zich niet aan te melden, maar mogen kort voor zessen naar het kerkje komen. Misschien een leuk idee voor een basisschoolklas of voor leden van de scouting?”

Claessen verwacht van 18.00 tot 21.00 uur bezig te zijn. Bovendien is zij niet voor één gat te vangen, want ze heeft ook een Plan B. „Als het hard regent, valt alles buiten natuurlijk letterlijk in het water. Dan plaatsen we de kaarsjes op het altaar en op het kaarsenblok en maken we er in de kerk iets moois van. Uiteraard mag er ook bij mooi weer binnen een kaarsje worden aangestoken.” Diaken Bas Leijtens heeft toegezegd voor koffie en thee te zullen zorgen, zodat bezoekers elkaar ook eens op een andere wijze in of bij de kerk kunnen ontmoeten.