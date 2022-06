Kermisgezelligheid keert na enkele jaren terug op Den Hof in Aalst

AALST - Springen en salto’s maken op de bungee trampoline, rondjes draaien in de draaimolen, altijd prijs bij het touwtje trekken en lekker sabbelen aan een zoete suikerspin. Vanaf zaterdag 2 juli kan het allemaal tijdens de kinderkermis op Den Hof in Aalst. Vijf dagen lang.

Aalst kermis keert na een aantal jaar afwezigheid terug. Voorheen was de organisatie van het evenement, met wisselend succes, in handen van de Kermisbond. Na vier jaar van goedbedoeld proberen, richt deze organisatie zich weer volledig op haar corebusiness: het vertegenwoordigen van de belangen van kermisbedrijven.

Homan Kermis B.V. is de nieuwe organisator. Het facilitair bedrijf uit Mijdrecht zorgt al 85 jaar lang voor de elektrotechnische infrastructuur op kermissen en voorziet elke attractie van stroom. De grote gele aggregaten van Homan horen bij de kermissen van onder meer Best, Tilburg en Uden en vanaf zaterdag ook bij die in Aalst.

Wetgeving is de laatste jaren veel strenger geworden

Homan heeft Martijn Hendrikx van MHevent uit Valkenswaard ingehuurd als kermismeester. De 32-jarige kermisliefhebber is het vaste aanspreekpunt van de exploitanten en coördineerde ook de opbouw. Hendrikx is van vele (kermis)markten thuis en blies onder meer de kermis in Dommelen nieuw leven in. Geregeld reist hij door Nederland, België, Duitsland en Frankrijk om nieuwe ideeën op te doen. Zijn netwerk is groot en zijn contacten goed. Ook met ambtenaren van gemeenten: „De wetgeving is de laatste jaren veel strenger geworden, je hebt te maken met veiligheidsroutes voor hulpdiensten en je moet de lokale regels in acht nemen. Doe je dat niet, dan ben je geen betrouwbare partner.”

Ruimte is beperkt bij winkelscentrum

In Winkelcentrum Den Hof is de ruimte voor een kermis beperkt. Zo moet de kermismeester ervoor zorgen dat attracties minimaal twee meter bij bomen vandaan blijven, maar ook dat zij niet recht voor een winkel staan en het zicht erop blokkeren. „Dat ruimtelijk inzicht heb ik inmiddels wel”, zegt Hendrikx met een lach. Vroeger vond de kermis weleens plaats op de parkeerplaats naast Albert Heijn. Maar deze is nu in eigendom van de supermarkt en die wil haar klanten de parkeerruimte niet ontnemen. Vrachtwagens met grote attracties kunnen bovendien maar lastig het terrein opdraaien. „Vandaar de keuze voor een kinderkermis. Dit jaar voor ons hier voor het eerst. Maar misschien moeten we volgend jaar al een alternatieve locatie zoeken, want het hele winkelcentrum gaat hier op de schop.”

Vooralsnog keert de traditie van ouderwetse kermisgezelligheid de komende week terug naar Aalst. Hendrikx rekent op vijf dagen vrolijk en veilig vermaak.