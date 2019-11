Kitten komt met kop in glazen pot vast te zitten en valt in vijver

Prins Joep Thomassen voert Valken­waard aan

1:13 VALKENSWAARD - Joep Thomassen is zaterdagavond uitgeroepen tot de 67ste prins van Striepersgat (Valkenswaard). Hij regeert onder de naam Joep d’n Urste. En zijn leuze is ’Ja! Striepersgat, da’s nou krek wa’k wou’. Tot zijn adjudant is benoemd Arno Jacobs.