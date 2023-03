Koperdieven moeten ruim 565.000 euro schadevergoedingen betalen aan zonnepaneelparken

Vier Roemenen zijn door de rechter in Mechelen schuldig bevonden aan de inbraken in vier bedrijven waar ze ervandoor gingen met de koperen bedrading van zonnepanelen. Niet enkel richtten ze zo heel wat materiële schade aan, maar was er ook heel wat financiële schade. “Want hierdoor kon er gedurende een periode minder stroom produceren”, luidde het.