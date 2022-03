Kunstproject Eeckenrhode in het teken van de kracht van ouderen

AALST/WAALRE - Bewoners en omwonenden van serviceflat Eeckenrhode laten op 24 maart krasse verhalen horen over de kracht van ouderen. Deze avond geeft ook kunstenares Mirjam Korse acte de présence. Zij vertelt over de binnen- en buitenkunst die binnenkort in en rond Eeckenrhode te zien is.

Tijdens de Wintelrese kunstroute LandArtBrabant ontmoette Cor Stehouwer in 2021 Mirjam Korse. Zij was een van de twintig kunstenaars die in de dorpse natuur exposeerde en hij een geïnteresseerde kunstliefhebber. Het tweetal raakte aan de praat. Mede door hun leeftijd, beiden zijn 75 jaar oud, kwam het gesprek op de positie van senioren in de maatschappij. „Wij waren het er over eens dat ouderen tegenwoordig naar de rand van de samenleving worden geduwd. Altijd maar die kwetsbaarheid die centraal staat. Alsof we vanwege onze leeftijd minder betekenisvol zouden zijn.”

Stehouwer is niet iemand die zich achter de geraniums laat planten en op Eeckenrhode is hij zeker niet de enige. Ondanks het feit dat de bewoners er al een flink deel van hun leven op hebben zitten, zijn velen nog knap bij de tijd. En er is meer goed nieuws: Stehouwer, die had bedacht ook eens wat kunstwerken in de tuin van de serviceflat te plaatsen, kreeg een budget. Hij lacht: „Van de bestuurder van de Verenging van Eigenaren kreeg ik 200 euro om wat voor te bereiden. Eigenlijk wilde ik het kleinschalig houden, maar ja, we hebben zó’n grote tuin... ”

Interactieve presentatie

In Korse vond Stehouwer een enthousiast medestander. Binnenkort staan er 15 kunstwerken van haar in de tuin en komen er 17 schilderstukken ‘in huis’, die met behulp van verschillende technieken tot stand zijn gekomen. Al die creaties hebben een relatie met de kracht van het ouder worden. De interactieve presentatie die Korse over haar werken houdt, zal een aantal keer onderbroken worden door verhalen over en met ‘krasse knarren’ uit de omgeving van Eeckenrhode.

Op zondag 3 april wordt de tentoonstelling officieel geopend door burgemeester Boelhouwer, en vanaf dat moment is de expositie tot en met 28 mei gratis te bezoeken. Informatie is te vinden op eeckenrhode.nl. Aanmelden voor de lezing op 24 maart, die om 19.30 uur aanvangt, is verplicht.