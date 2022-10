Laten zien wat je kan in Wildborn: ‘Ik wil de bewegingsvrijheid van de kinderen niet inperken’

Esther Marks (30) is de oprichter van het nieuwste Kinderdagverblijf in Waalre en werkt volgens de principes van Maria Montessori en de visie van Emmi Pikler. Zo heeft Wildborn bijvoorbeeld geen boxen. „Ik wil de bewegingsvrijheid van kinderen niet inperken”, vindt ook Esther.

„Natuurlijk kunnen de allerjongsten wel veilig liggen, rollen, zich optrekken, zitten, kruipen en klimmen in een speciaal daartoe ingerichte babyhoek.” Het Montessori-speelgoed is gemaakt van natuurlijke materialen zoals ecologisch hout; het brengt de kinderen in contact met de natuur, zo is de overtuiging en bovendien veilig wanneer ze het in hun mond stoppen.

Eigen lage tafeltje

De net iets oudere dreumesen krijgen weer andere ontwikkelingsmaterialen tot hun beschikking. En tijdens de maaltijden mogen zij aan hun eigen lage tafeltje zitten dat uiteraard op dreumesformaat is. De peuters, tussen 2,5 en 4 jaar oud, smeren hun eigen brood en helpen met bijvoorbeeld sinaasappels persen. Ook voor hen is er ontdek-speelgoed. Dat betekent dat er geen kant-en-klare brandweer- of politieauto’s zijn, maar wel bouwmateriaal om een grote variëteit aan voertuigen te kunnen maken.

Op het kleinschalige kinderdagverblijf, er is plek voor maximaal tien kinderen in de leeftijd tot 4 jaar, wordt tussen de middag met warm gegeten. „Zo leren de kinderen een lepel vasthouden en een beetje netjes eten. De groteren mogen zelf hun tafel dekken. De ingrediënten voor het eten worden hier koelkastvers gebracht. We maken stamppotjes en pasta, maar we bieden ook vegetarische en veganistische maaltijden.”

Snoepgoed van fruitsuikers

En ja, ook over het snoep is nagedacht. Esther Marks moet lachen: „Al het snoepgoed is van fruitsuikers gemaakt. Heel verantwoord hoor. Ik heb het geproefd en nee, ík vind het niet lekker.”

De afgelopen maanden is er hard gewerkt in het pand aan de Karel V-laan. Lang geleden zat er al eens een kinderdagverblijf en daarna was het in gebruik als creatief atelier. Marks: „We hebben veel verbouwd. Aanvankelijk dacht ik ‘ledlampen, muurtje stuken, likje verf, valt wel mee. Maar we hebben ook de tuin opnieuw ingericht en niet alleen nieuw gras gelegd, maar ook perenbomen geplant. Leuk voor de kinderen om te zien hoe deze straks groeien. Ook zijn er aparte slaapkamertjes op de begane grond en zijn de kamers boven ingericht als kantoor, personeelsruimte en opslag. Daarna is de brandveiligheid gecontroleerd.”

Wildborn is er klaar voor. Op 14 november ontvangen Esther en haar drie collega’s de eerste kinderen.