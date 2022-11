Leerlingen laten zien wat het beroepsleven écht inhoudt, drukke eerste Beroepenmarkt op Were Di

VALKENSWAARD - Geen overbodige luxe, een markt waarop mbo-beroepen worden gepresenteerd, zo bleek donderdag op het Were Di in Valkenswaard. Want soms is de droom van de jeugd groter dan de werkelijkheid. Of is de eerste vraag: ‘Wat verdient het?’

Donderdagavond is het een drukte van belang op de Beroepenmarkt van de scholengemeenschap. In het vmbo-gebouw, op het buitenterrein en in het sportgebouw wordt een grote verscheidenheid aan mbo-beroepen aan leerlingen en hun ouders gepresenteerd. Voor de eerste keer worden de praktijklokalen gebruikt voor levensechte praktijk en is er veel ruimte voor interactie.

Hier valt veel voor hen te halen

Om zich een beter beeld te vormen van de verschillende beroepen en wat hen in de nabije toekomst wellicht te wachten staat, komen vmbo’ers en havisten ook deze donderdagavond weer naar school. Op het Techniekplein presenteert de maakindustrie zich en veel bedrijfsvertegenwoordigers doen hun best, want hier valt veel voor hen te halen.

Quote Omdat we kwaliteit willen, leiden we nieuwe mensen liefst ook zelf op Roy en Bryan, Jansen Dak- en Zinktechniek

Roy en Bryan van Jansen Dak- en Zinktechniek uit Bergeijk zijn er ook. Het bedrijf, door hun vader in 1995 opgericht, is specialist in dakwerken. „Bij ons aan de eettafel ging het vroeger nergens anders over. Wij zijn met het bedrijf opgegroeid en werken er nu zelf. We kunnen wel wat nieuwe mensen gebruiken en omdat we kwaliteit willen, leiden we hen liefst ook zelf op.’’

,,Hier merken we bij de jongens van de bouwopleiding dat het dakdekken niet echt wordt gepromoot. De eerste vraag die ze ons stellen is steeds: ‘Wat verdient het?’. Maar laat ze in februari eerst maar eens op snuffelstage komen.’’

Quote Dit jaar ben ik blijven zitten, dus ik heb nog even om er goed over na te denken Daniël Rensink

Een stukje verderop staat Daniël Rensink (16) op zijn ouders te wachten. „Ik ben ze kwijt. Ze staan vast ergens te praten, want ze kennen hier veel mensen.” Zelf weet hij niet zo goed wat hij op het Techniekplein staat te doen: „Ik moest hierheen van mijn ouders. Maar ik zit op de havo en wil de economiekant op. In de techniek vind ik niets dat mij aanspreekt. Dit jaar ben ik blijven zitten, dus ik heb nog even om er goed over na te denken.’’

Quote Vroeger wilden we van schilders loodgie­ters maken en andersom. Dit werkt veel beter Harold van Bree, #VakkingVet

Harold van Bree is met #VakkingVet actief in Zuidoost-Brabant. Bij #VakkingVet werken zes opleidingsbedrijven samen om het werkend leren als opleidingsroute en carrièrestart onder de aandacht te brengen. „Vroeger stonden we ieder met onze eigen opleidingen apart op open dagen. Dan wilden we van schilders loodgieters maken en andersom. Dit werkt veel beter. In gesprekken met de jeugd hier merken we dat hun droom soms groter is dan de werkelijkheid. Omgekeerd komt trouwens ook voor. Er is hier voor ons genoeg te doen.’’

Kim heeft nu een contract, zo kan het ook

In het sportgebouw bevindt zich het Economie & Ondernemenplein. Kim de Laat (22) werkt bij Duisenburgh. Zij vertelt over de inhoud van haar beroep, want financiële dienstverlening is niet iets wat je gemakkelijk kan visualiseren. De oud-leerlinge van het Were Di liep stage bij het bedrijf. Dat beviel van twee kanten zo goed, dat ze er nu een contract heeft. Zo kan het ook.

Quote Werk? Ik hobby heel de dag Joyce, Koken met Dees

In de gymzaal ruikt het bij het Plein Zorg & Welzijn heerlijk naar Aziatisch eten, oud-leerling DJ Nick draait zich warm voor de after borrel en Dees en Joyce van Koken met Dees laten zien wat ze als cateraar allemaal doen. Die diversiteit aan werk en klanten lijkt leerlingen ook leuk. „Werk?”, vraagt Joyce quasi-verschrikt, „Ik hobby heel de dag.” En ook dat vinden de leerlingen leuk.

Volgend jaar weer

De beroepenmarkt krijgt volgend jaar een vervolg. De nieuwe vorm helpt leerlingen bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding en een toekomstig beroep. En dat is precies waar deze avond om draait.