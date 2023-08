Lid (39) van bende die luxewagens steelt door ‘Keyless Go’ systeem te hacken krijgt 2 jaar cel: “Ernstige en verwerpelijke feiten”

Vrouw zit met been vast in modder in Eindhoven, voorbijgan­ger belt brandweer voor hulp: ‘Kon er zelf niet uit komen’

EINDHOVEN - Een vrouw is donderdagmiddag komen vast te zitten in de modder in Eindhoven en kon daar zelf niet meer uit komen. Omdat er bij de Castiliëlaan niemand in de buurt was, belde een voorbijganger - die te hulp schoot - de brandweer om haar uit het drijfzand te helpen.