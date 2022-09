Lokale grafische kunst in Waalres Museum

De expositie in het Waalres Museum loopt gelijk met Grafiek2022, een periode van drie maanden waarin landelijk aandacht wordt gevraagd voor grafische kunst. Van 17 september tot en met 13 november hangen de werken, allemaal gemaakt in de Grafiekwerkplaats Hoogstraat Eindhoven, in het museum in Waalre-dorp.

Dit jaar staat Grafiek2022 in het teken van ontmoeten, dus komen de makers van de werken gedurende de expositieperiode naar het museum in Waalre. Op drie zondagen vertellen zij bezoekers over hun werk. Ook zal Maria Kapteijns, grafisch kunstenaar en eigenaar van de grafiekwerkplaats in Eindhoven een lezing geven over de geschiedenis van grafiek in Nederland. Toegang tot het Waalres Museum bedraagt 5 euro.