Man op leeftijd gewond na val van scooter in Valkenswaard

Festival Spring! in Waalre: het hele weekend werden de zintuigen geprikkeld

WAALRE - De heilige mis buiten opdragen leek niet zo’n goed idee, met de koudste nacht van het jaar in het verschiet. Dus werd van de traditie afgeweken en was de eucharistieviering, onderdeel van het Waalrese event Spring! dit jaar binnen. In de kerk zaten de bezoekers er zondagochtend warmpjes bij en genoten zij van de zang van MarieChristien Verstraten.

3 april