Man overleden op A2 nadat hij uit touringcar stapte en werd geschept

ASML over dichtslib­ben­de wegen: ‘samen de oplossing zoeken'

11:50 ASML roept gemeenten en andere werkgevers op om mee te werken aan een regionaal netwerk van parkeervoorzieningen, die worden gebruikt als overstappunt voor bussen en fietsen. De bedoeling is dat werknemers hun auto parkeren op grote afstand van hun werkplek om zo met de bus - of fiets of e-bike - verder te reizen.