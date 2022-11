Maximiliaan (11) uit Aalst schreef avonturenboek tijdens lockdown: ‘Ik ging gewoon vertellen en mijn vader noteerde het’

AALST - Drakenvuur en monsters, maar ook vriendschap en zelfs een beetje liefde. Het komt allemaal samen in een verhaal dat de 11-jarige Maximiliaan Bruijnen uit Aalst heeft bedacht en dat is verschenen in een boek.