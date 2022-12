Medewerker gewond bij brand in oliebollenkraam in Valkenswaard

Frank Scheepens uit Valkens­waard veroverde je hart en vulde het met muziek

VALKENSWAARD - Vooral door zijn talrijke muzikale activiteiten was Frank Scheepens (68) een bekend gezicht in Valkenswaard. Hij runde er zijn bedrijven Sound & Vision en De Muziekwinkel. Hij was ook drummer in Ducktail en de King Gussie Bluesband.

15:02