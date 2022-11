Medewerkers van de Voedselbank in Waalre waren de reddende engelen van Frans, maar hoe lang nog, want vraag stijgt en aanbod eten daalt

WAALRE - De Voedselbank in Waalre heeft het lastig. Er komen steeds meer mensen terwijl het aanbod van eten daalt. Om gezond voedsel te kunnen blijven aanbieden, moet de Voedselbank het kopen. Maar dat is tegen het principe, aldus voorzitter Tony Liebregts.

Armoede is er altijd geweest en dat zal in zekere mate ook altijd zo blijven. Soms is geldnood het gevolg van het politiek en sociaal-economisch beleid, soms het gevolg van een crisis. Recent begaven steeds meer mensen zich met het lood in de schoenen naar de Voedselbank als gevolg van een inkomensterugval door corona.

En nu, nu voor een groot aantal huishoudens de energierekening vele malen over de kop is gegaan, kunnen sommigen hun zorgpremie niet meer betalen en raken zij verder in de geldproblemen. De gang naar de Voedselbank is voor steeds meer mensen een hobbel die genomen moet worden.

Maandelijkse lasten verdubbeld

Frans (echte naam bekend bij de redactie) moest een half jaar geleden bijna 700 euro bijbetalen aan het energiebedrijf. „Energie is ontzettend duur geworden en mijn maandelijkse lasten zijn verdubbeld.’’ Frans en zijn echtgenote komen rond van zijn IOW-uitkering en parttime betrekking. Net genoeg om het iedere maand financieel te kunnen rooien.

Maar tegen deze daling van de koopkracht was de inhoud van zijn portemonnee niet bestand. „Dat heb ik als behoorlijk stressvol ervaren. Ik verwachtte deze problemen niet meer nu ik bijna AOW- gerechtigd ben.’’

Quote Ze zeggen hier precies de goede dingen en dat is heel ondersteu­nend voor mijn gevoel van eigenwaar­de Frans

Toen Frans zich meldde bij de Voedselbank in Waalre viel een last van zijn schouders: „De medewerkers van de Voedselbank waren mijn reddende engelen. Ze zeggen hier precies de goede dingen en dat is heel ondersteunend voor mijn gevoel van eigenwaarde, want je schaamt je toch.’’

Voedselbanken zijn de schakel tussen overschot en (verborgen) armoede. Zij willen voorkomen dat eten van goede kwaliteit weggegooid wordt en tegelijkertijd de mensen die dit nodig hebben helpen. De medewerkers ondersteunen hun klanten niet alleen met voedselpakketten, maar helpen hen ook hulp te zoeken, waardoor zij weer op eigen benen kunnen staan. Maar de vraag groeit en het aanbod wordt minder.

Quote Onze organisa­tie bestaat bij de gratie van anderen Tony Liebregts

Voorzitter Tony Liebregts: „Waalre heeft al zestien jaar een Voedselbank. Daar maken nu zo’n vijftig gezinnen gebruik van. Mensen en bedrijven worden zich steeds meer bewust van de voedselverspilling. Dat is natuurlijk een goede zaak. Daar staat echter wel tegenover dat wij minder producten krijgen om aan te kunnen bieden.’’

,,Wij moeten het hebben van lokale aanbieders en donaties in de vorm van geld. Onze organisatie bestaat namelijk bij de gratie van anderen. Wij willen gezond voedsel blijven aanbieden en dat moeten we kunnen kopen als we het in onvoldoende mate krijgen. Terwijl kopen eigenlijk tegen ons principe is.’’

Geen voedselpakket, maar winkelen

Ursula Kleintjens en Hans Roex zijn twee van de veertig volontairs die al jarenlang klaarstaan om hun dorpsgenoten te helpen. Ook Frank Kleintjens en Jan Tielemans verrichten zinvol vrijwilligerswerk en ervaren veel voldoening. „Mensen winkelen bij ons. Hen wordt geen voedselpakket uitgereikt. Wij verkeren nog in de gelukkige omstandigheid een variëteit te kunnen aanbieden. Maar wij maken ons wel zorgen.’’

‘Minder aanbod, meer klanten’; het is zaterdag ook onderwerp van gesprek tijdens de ledenvergadering van Voedselbanken Nederland. Tielemans: „Onze Voedselbank ontvangt graag houdbare én verse producten. En misschien willen mensen eens overwegen wanneer zij de energiecompensatie van 190 euro niet willen hebben of deze niet nodig hebben, om aan ons te denken.’’