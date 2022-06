Megaclaim Dommelkwartier van de baan: Valkenswaard hoeft geen miljoenen te betalen

Wat de pot schaft, telt niet meer bij luxe-zorgcom­plex ‘Tante Gon’ in Valkens­waard

VALKENSWAARD - Wordt het biefstuk of kabeljauw? Een dagje naar de golfbaan of naar het museum? Voor toekomstige bewoners van een nieuw woonzorgcomplex in Valkenswaard zijn er straks keuzes te over.

