Met voor Veeninger Greeve heel bijzonder paard boekt hij de grootste zege uit zijn carrière

Jubileren­de Mijl van Mares is voor Maarheeze vooral een jaarlijkse reünie met feest op iedere oprit

MAARHEEZE - Voor veel inwoners van Maarheeze is de Mijl van Mares, de jubilerende profronde in het dorp, meer dan alleen een wielerwedstrijd. Het is vooral ook een dorpsfeest, een reünie en een dagje uit in eigen dorp óf voortuin.