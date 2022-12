Metamorfose winkelhart bezorgt Valkenswaard centrum dat het eigenlijk nooit had

Van achter de schermen naar in de spotlights; vrijwilli­gers Waalres Museum exposeren zelf werk

WAALRE - Het zoeken, verzamelen en bewaren van cultureel erfgoed ligt in Waalre voor een belangrijk deel in handen van vrijwilligers. Daarom alleen al zijn zij onmisbaar. Als blijk van waardering biedt Het Waalres Museum haar medewerkers een erkenning die past in de context van de organisatie: een expositie van eigen werk.

25 november