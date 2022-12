N69 uren dicht door ernstig ongeval met vrachtwagen en twee auto's bij Valkenswaard

Leerlingen laten zien wat het beroepsle­ven écht inhoudt, drukke eerste Beroepen­markt op Were Di

VALKENSWAARD - Geen overbodige luxe, een markt waarop mbo-beroepen worden gepresenteerd, zo bleek donderdag op het Were Di in Valkenswaard. Want soms is de droom van de jeugd groter dan de werkelijkheid. Of is de eerste vraag: ‘Wat verdient het?’

