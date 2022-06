Natuurlijke bovenlaag voor fietspad door de Malpie

In november van het vorig jaar zijn de eerste werken aan het fietspad verricht. Toen is over het grootste gedeelte van het traject een nieuwe asfaltlaag aangebracht. De komende week worden er nog verschillende reparaties uitgevoerd, vooral in het gebied ter hoogte van het Groot Malpieven. Afsluitend wordt over het gehele stuk vanaf de Venbergse Molen in Valkenswaard tot aan de Dorpsstraat in Borkel en Schaft het oppervlak opnieuw behandeld. Het krijgt een extra natuurlijke bovenlaag. Geen gitzwart asfalt maar een oppervlak met bitumen met daarover heen steenslag. Qua kleur past dat beter bij de omgeving. En met name voor reptielen minder aantrekkelijk. Een aanpassing omwille van de ligging in kwetsbare natuur.