‘Niet elke oudere kan wonen op plek die we ze gunnen’; infoavond Waalre trekt honderdvijftig bezoekers

WAALRE - Hoe komen senioren in Waalre in de toekomst te wonen? Een goede vraag, waarop niet een-twee-drie een antwoord te geven is. Dat bleek woensdag tijdens een infoavond.

De overheid stimuleert ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dat willen de senioren in Waalre ook, zo bleek uit een onlangs afgenomen enquête. Met het toenemen van de jaren ontstaan echter ook andere woonwensen. En zorgvragen. De samenwerkende ouderenorganisaties in Waalre hielden woensdag over het onderwerp een informatieve avond.

Ongeschikt wonen

„U krijgt drie lezingen voor uw kiezen’’, kondigde gespreksleider Jan van Zon aan, maar dat viel gelukkig nogal mee. Zo’n honderdvijftig belangstellenden luisterden naar de inleiding van Leo Bisschops, voorzitter van KBO Brabant. Hij vertelde over de toenemende vergrijzing en de daarmee gepaard gaande zorgkosten, over de afname van de beroepsbevolking, óók die in de zorg, en over het feit dat veel senioren ongeschikt wonen.

Quote We zijn niet allemaal ‘dor hout’ en een probleem­groep Leo Bisschops, KBO Brabant

„We zijn niet allemaal ‘dor hout’ en een probleemgroep, maar langer thuis wonen betekent voor sommigen wel dat er aanpassingen in de woning moeten komen. Anderen hebben hulp in de huishouding en persoonlijke verzorging nodig. En op zeker moment gaat het er niet meer alleen om of je een fijn huis hebt, maar ook of het nog op de goede plek staat. Verpleeghuizen kunnen de dubbele vergrijzing in ieder geval niet aan. In 2040 zijn 120.000 extra plaatsen nodig. Nou, die komen er niet.’’

Knarrenhofjes

Het is een ingewikkeld proces om na te denken over waar, hoe en met wie te wonen, wanneer er weinig helpende handen zijn. Wel zijn er talloze mogelijkheden: van woningsplitsing tot mantelzorgwoning en van wonen op een serviceflat of in ‘knarrenhofjes’ tot in tiny houses. Bisschops: „Ideeën genoeg en ook woonvisies zijn er genoeg. Maar heeft Waalre een woonzorgvisie?’’

Wethouder Liesbeth Sjouw, de tweede spreker van de avond, vertelde dat een herijking van de woonnotitie in de maak is. Deze zal in 2022/2023 gereed zijn.

Quote Onze regelge­ving werkt ons soms tegen Liesbeth Sjouw, wethouder Waalre

„We moeten veel meer nadenken over wat allemaal op ons af komt, een analyse maken van de woonzorgopgave en vervolgens concrete doelstellingen formuleren. Als gemeente bouwen we zelf niet, maar wel moeten we woningcorporaties, zorgpartijen en de ouderen zelf betrekken bij het ontwikkelen van die visie. Daarnaast moeten we eens kritisch naar onze regelgeving kijken, want die werkt ons soms tegen.’’

Schaars is, en schaarser wordt

De wethouder benadrukte wel dat grond schaars is en steeds schaarser wordt: „We kunnen niet iedereen de plek geven die we ze gunnen.’’

Dat onderkent ook Wooninc., dat als ‘seniorenhuisvester’ driehonderd woningen in Waalre verhuurt. Daarover ging de laatste lezing, waarbij ook de Slimme Wijk (Malvalaan) werd genoemd waarin mensen op termijn zullen worden voorbereid op het ouder worden.

Jeugd betrekken

Samenwerking was het sleutelwoord van de avond. De aanwezigen vinden het eveneens van belang om de jeugd te betrekken in de discussie over woonzorgwensen en -mogelijkheden. Van Zon zegde toe binnen een jaar het thema opnieuw te zullen brengen: „Hopelijk met resultaten.’’