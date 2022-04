Niet meer kunnen fietsen en toch eropuit, bij Fietsmaatjes Aalst-Waalre

WAALRE - Niet zelfstandig kunnen fietsen, maar toch een tochtje maken? Dat kan in Waalre voortaan met een van de twee duofietsen van Fietsmaatjes Aalst-Waalre. Initiatiefneemster van de stichting is Liesbeth Jansen.

Ze zag in de regio dergelijke fietsen rondrijden en vroeg zich af: waarom hebben wij die niet? In no time werd een tiental enthousiaste mensen gevonden: ondernemers die voor het geld zorgen, coördinators die vrijwilligers en gasten op elkaar afstemmen, en een technische man voor het onderhoud.

Verantwoord en veilig

Dankzij donaties van onder meer de gemeente, het Oranjefonds en de Rabobank konden twee elektrische duofietsen aangeschaft worden. Er werd aansluiting gezocht bij het landelijke fietsmaatjes.nl. ,,Zij doen dit al lang en hebben heel veel ervaring waardoor we zelf niet het wiel uit hoeven te vinden”, vertelt voorzitter Marjo Blom. ,,Want alles moet natuurlijk wel verantwoord en veilig zijn.” Dat betekent een draaibare zitting (zodat mensen makkelijk op- en af kunnen stappen) en beugels aan de trappers zodat de voeten vastgezet kunnen worden. Maar ook een kistje met fluorescerende hesjes, een EHBO-koffer en een map met informatie over veel voorkomende problemen, zoals wat te doen bij pech onderweg of als een gast onwel wordt.

Quote Mensen moeten echt een drempel over Willem van Tol

Iedereen met een beperking in bewegen, horen, zien, balans en cognitie - zoals dementie - komt in aanmerking voor de fietsmaatjes. Toch blijkt de grootste uitdaging het vinden van gasten: de teller staat pas op tien aanmeldingen hoewel er volop lijntjes zijn uitgezet bij onder meer fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, Goed voor Mekaar en gemeenschapshuis De Pracht. ,,Mensen moeten echt een drempel over”, verklaart technische man Willem van Tol. ,,Aan jezelf toegeven dat iets niet meer kan, voelt als opgeven. Maar in de meeste gevallen geldt dat ze om zijn als ze een keer een tochtje gemaakt hebben.”

Gepresenteerd tijdens Spring-festival

Zaterdagmiddag om 13.30 worden de fietsen gepresenteerd tijdens het Spring-festival op de Markt.

De maand april wordt gebruikt om vrijwilligers te leren omgaan met de fietsen en om in kaart te brengen welke fietspaden niet toegankelijk zijn vanwege de breedte ervan. Vanaf mei gaan de ‘Wolders Ven’ en de ‘Meeuwven’ de weg op. Of er nog de ambitie is om het fietsmaatjesproject uit te breiden? Van Tol lacht: ,,Zeker. We hebben nog veel meer vennen in Waalre.”

Wie mee wil doen – als gast, als vrijwilliger of als sponsor – kan contact op nemen met de stichting via de website.