Nieuw bestemmingsplan voor horecapaviljoen bij Gat van Waalre

Formateur Waalre ziet positieve houding van fracties: ‘Vertrouwen, goede sfeer en de wil om er samen iets van te maken’

WAALRE - Formateur Godfried van Gestel is optimistisch over de vorming van een nieuw bestuur in Waalre. Na de eerste gesprekken ziet Van Gestel een positieve houding bij alle partijen in de gemeenteraad.

13 juni