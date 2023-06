Nieuw Valkenswaards evenement in strijd tegen kanker

Met foto's Tiental bewoners uit huis bij brand in zorgcen­trum Veldhoven: ‘Geluid van sirenes kwam wel heel erg dichtbij’

VELDHOVEN - In zorgcentrum Merefelt aan de Parklaan in Veldhoven woedde zondagochtend vroeg een brand. Hierbij trok veel rook het pand in. Uit voorzorg werd een aantal woningen ontruimd. Volgens de brandweer raakte niemand gewond.