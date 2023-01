Nieuwe eigenaar gaat acht keer zoveel bier brouwen in Achelse Kluis. “Merknaam ‘Trappist’ kan niet meer gebruikt worden”

Dorpshuis De Schammert komt financieel niet uit

LEENDE - Het bestuur van De Schammert in Leende komt geld tekort om het dorpshuis draaiende te houden. Het college van B en W stelt voor om dit jaar 84.070 euro bij te leggen. Voor de drie jaar die volgen, is naar schatting nog eens zo’n 140.000 euro per jaar extra nodig.

24 januari