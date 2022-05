Tovertafel bij Waalres zorgcen­trum ter nagedachte­nis aan Sam

WAALRE - Zodra een mol zijn kop opsteekt, meppen de kinderen hem met een vliegenmepper weer terug de grond in. Het is een van de interactieve spellen van de nieuwe Tovertafel die donderdag bij Villa ExpertCare Waalre in gebruik genomen is.

15 april