Nieuwe jaar pas ingezet als brandweer uitslaande brand in garageboxen moet blussen

De brand werd opgemerkt omstreeks 00.30 uur in de Moorselbaan in het centrum van Aalst. Daar hadden enkele garageboxen vuur gevat. Bij aankomst van de brandweer waren er meteen vlammen te zien en was het duidelijk dat de boxen zware schade zouden oplopen. De brandweer had het vuur wel vrij snel onder controle en er vielen geen gewonden. Wat de brand heeft veroorzaakt is niet meteen duidelijk, maar in een van de boxen stonden wel elektrische fietsen. De Moorselbaan in Aalst was tijdens de brand afgesloten.