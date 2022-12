Nieuwe regels voor evenementen in Waalre: digitaal aanmelden, geen meerjarige vergunning meer

WAALRE - Wie een evenement wil organiseren in Waalre moet zich in het nieuwe jaar aan nieuwe regels houden. Zo kunnen aanvragen alleen nog digitaal worden ingediend, worden geen meerjarige vergunningen afgegeven en moet bij evenementen op de Markt in Waalre-dorp beter worden nagedacht over het verkeer.

De gemeente Waalre heeft de raad afgelopen dinsdag per brief geïnformeerd over de nieuwe evenementenregels. Op 8 november kwam vanuit de gemeenteraad al het verzoek om duidelijk evenementenbeleid en een evenementenvisie op te stellen. Het Waalres gemeentebestuur zegt dat de nieuwe regels hierop vooruitlopen. Dit proces was voor het indienen van het verzoek van begin november al in gang gezet.

Zes maanden vooraf melden of vergunning aanvragen

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle meldingen en vergunningaanvragen voor evenementen online worden ingediend. Dat kan via www.waalre.nl/evenementen. De melding of aanvraag moet maximaal zes maanden voor aanvang van het evenement worden ingediend en wordt digitaal afgehandeld door de gemeente.

Organisatoren krijgen de mogelijkheid om alvast aan te geven op welke datum zij hun festiviteit willen organiseren en welke locatie zij willen gebruiken. ‘Zo kunnen wij een plekje voor hen reserveren op onze evenementenkalender’, schrijft het gemeentebestuur. ‘Wanneer er overlap is gaan wij in gesprek met de organisatoren om een oplossing te zoeken.’

Einde aan meerjarige evenementenvergunning

Een mogelijkheid die wegvalt na de jaarwisseling is de meerjarige evenementenvergunning, die vooral handig is voor terugkerende evenementen. Volgens het gemeentebestuur komt het ieder jaar voor dat veel evenementen voordat zij plaatsvinden veranderen, waardoor de vergunning niet meer geldig is en opnieuw beoordeeld moet worden. ‘Dit kost meer tijd voor alle partijen’, schrijft B en W.

Om ervoor te zorgen dat het openbaar groen zo weinig mogelijk beschadigd wordt door evenementen, stelt de gemeente voorwaarden aan festiviteiten die hier gebruik van maken. Zo mogen alleen tenten kleiner dan 25 vierkante meter onder een boom staan. Hetzelfde geldt voor marktkramen, linten en terrassen.

Markt Waalre-dorp niet langer volledig afsluiten voor verkeer

Als er een evenement op de Markt in Waalre-dorp plaatsvindt, worden vaak alle wegen daaromheen afgezet. Omdat steeds meer inwoners daar last van hebben, moeten organisatoren een keuze gaan maken over de straat die zij willen openhouden voor motorvoertuigen. ‘Een organisator kan kiezen om de hoek van de Dreefstraat en de Hoogstraat open te houden óf om de verbinding Willibrorduslaan-Markt -Molenstraat open te houden’, staat in de brief.