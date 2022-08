‘No, no, no’ en ‘boks to the heart’ begrijpt ieder kind

WAALRE - Onder leiding van fitnessinstructeur Pepijn Mathijssen (20) organiseert Paramount Fitness in Aalst buitenspelletjes voor kinderen van asielzoekers. Deze kinderen zijn tijdelijk gehuisvest in sporthal De Pracht en als goede buur help je een handje, zo vinden ze bij Paramount.

In afwachting van hetgeen de toekomst hen zal brengen, trekken asielzoekers in Nederland al een tijdje van sporthal naar sporthal. Ondertussen leven zij op de vierkante centimeter met elkaar samen.

In Waalre doen gemeente en inwoners hun best om activiteiten in en rondom opvanglocaties De Pracht en ’t Hazzo te organiseren en zo wat verstrooiing te bieden. Ook de kinderen worden beziggehouden, vertelt Jasper Martin, jeugdwerker bij Lumens. „In de ochtend knutselen we om de routine van het nietsdoen te doorbreken. ’s Middags moet de energie er uit. Fijn dat ze hier wat kunnen rennen en spelen.”

Vorige week woensdag renden een twintigtal kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar over het parkeerterrein aan De Pracht en zij vermaakten zich opperbest. „‘Tomorrow, tomorrow’, riepen ze, toen de spelletjes erop zaten.” Pepijn gaf aan een dergelijke middag best nog eens te willen organiseren. Hij vindt het fijn om in het chaotische leven van de kinderen iets te kunnen betekenen. „Die woensdag zou er eigenlijk een tolk komen, maar die hebben we niet gezien. Eén van de beveiligers tolkte toen, maar we merkten dat het met handen en voeten ook best goed ging.”

Ongelijke stenen van het parkeerterrein zorgen voor tranen

Gistermiddag was het weer zover. De animo was iets minder groot, omdat een aantal jongeren nog niet was teruggekeerd van familiebezoek, maar bij het tiental kinderen dat wel kwam was het enthousiasme groot. ‘Jump, jump’, roept Pepijn en doet een oefening voor. Er wordt veel gelachten bij het tikkertje spelen, maar er vloeien ook wat traantjes. Rennende meisjes op slippertjes en de ongelijke stenen van het parkeerterrein zijn geen goede combinatie.

Hélène van Meijel loopt een paar keer met een kleintje aan de hand de sportschool in om een pleister te plakken. Het leed is steeds snel weer geleden; zeker zodra de kinderen het plezier van de anderen weer zien. De waterspelletjes zijn favoriet en sommigen worden wat overmoedig. Zodra Pepijn echter met zijn rechterwijsvinger zwaait en ‘No, no, no’ roept, damt dit de uitgelatenheid weer enigszins.

Na een uurtje is het ‘boks to the heart’ en ‘bye-bye’. Dinsdag vertrekken de kinderen weer naar een volgende opvanglocatie.