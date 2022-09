Nog één maand trappist met vlaai op dé pauzeerplek van de regio: ‘De rek is eruit’

In de paarden­sport staan Saint-Tro­pez en Monaco in de schaduw van Valkens­waard: ‘Juist hier wil je winnen’

VALKENSWAARD - De ‘formule 1 van de paardensport’ is dit weekend weer in Valkenswaard. De plaats lijkt een vreemde eend in de bijt ten opzichte van grands prix in Saint-Tropez, Rome en Miami, maar niet onder fans én ruiters. ,,Dit is een big deal.”

28 augustus